Фото: "Лиза Алерт",vk.com.

В Брянской области ищут 38-летнего Николая Матренина. Мужчина 20 августа пропал в поселке Выгоничи. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в бело-синий камуфляжный костюм, синие кроссовки, серую кепку. У него с собой был серей рюкзак.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.