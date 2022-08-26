Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах 56-летний мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. Расследование уголовного дела завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что вечером 12 июля этого года пьяный обвиняемый был во дворе своего дома по улице Комсомольской. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. В гневе мужчина схватил нож и ударил им приятеля в шею. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

- Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения по уголовному делу обвинительного заключения и направления его в суд, - говорят в Следственном Комитете.