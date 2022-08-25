В Злынковском районе главу сельского поселения оштрафовали на 450 тысяч рублей

В Злынковском районе главу одного из сельских поселений оштрафовали на 450 тысяч рублей. На чиновницу завели дело по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в 2016 году глава Роговского сельского поселения, не имея законных оснований, выдала жительнице села справки, выписки из похозяйственной книги, содержащие заведомо ложные сведения о несуществующем домовладении и его принадлежности на праве собственности женщине. Это позволило местной жительнице получить компенсацию за утраченное недвижимое имущество по закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

- Суд оштрафовал виновную на 450 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор суда пока в законную силу не вступил.