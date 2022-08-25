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Общество25 августа 2022 13:09

В Брянске первоклассники получили первые портфели в парке Толстого

Ребята из многодетных семей поучаствовали в культурно-развлекательной программе
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска 25 августа прошла благотворительная акция «Город - детям». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Несколько десятков мальчишек и девчонок из многодетных семей вместе с родителями стали участниками культурно-развлекательной программы. Ее организаторы - Советская администрация вместе с Центром внешкольной работы.

Акцию «Город - детям» проводят в Брянске с 2002 года. Она направлена на то, чтобы помочь собрать в школу маленьких брянцев. Вот и сегодня свои первые портфели со школьными принадлежностями получили дети из многодетных семей. Главные школьные атрибуты ребятам также передавали кукла Мальвина и огромный белый медведь.

Кстати, в Фокинском районе в ДК железнодорожников также 80 будущих первоклассников получили портфели с канцтоварами.

Возрастное ограничение – 6+