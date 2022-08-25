Фото: пресс-служба Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ».

Сегодня, 24 августа, в региональном отделении партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» состоялась пресс-конференция на тему : «Как вылечить российскую медицину» в качестве спикеров выступили Председатель Брянского отделения Алексей Тимошков и депутат Брянской областной Думы VII созыва от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ», врач с 40-летним стажем Виктор Ханаев.

Среди ключевых вопросов стали проблемы, которые особенно актуальны для отрасли здравоохранения Брянщины.

Так, выступая перед присутствующими, Виктор Ханаев обратил внимание на значительную разницу в зарплатах врачей в районных центрах, регионах и столице. Сравните: если врач в Новозыбкове получает зарплату около 25 тысяч рублей, то специалист той же специальности, но в Московской больнице получает за ту же работу около 120 тысяч рублей. Это, по мнению спикера, одна из основных причин, в связи с которой в раоннах, сёлах и небольших городах большая часть специалистов пенсионного возраста, те, кто не захотел по какой-то причине уехать. Из молодежи, здесь остаются только те, кто в связи с недостаточным уровнем знаний, профессиональными навыками и умениями не смогли найти место с достойной зарплатой в столице и других крупных городах.

Сегодня и предоставление жилья для врачей по программе социального найма не является мотивацией, чтобы хорошие специалисты ехали работать в отдалённые города и сельскую местность. Значительно тормозит работу медперсонала несвоевременное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Сегодня, для того, чтобы обеспечить поставку всего необходимого в поликлиники и больницы, необходимо провести торги, процедура проведения которых требует ряда формальностей и немало времени. Отдельное внимание депутат Ханаев также уделил необходимости ведения электронной базы пациентов. Заполнение электронных карт отнимает львиную часть сил и времени у врачей. Раньше эти ресурсы тратились на приём пациентов, очевидно, что с необходимостью ведения электронной картотеки, возникла необходимость сократить время приёма больных.

В рамках пресс-конференции не обошли стороной и тему коронавируса. Спикеры единогласно отметили, что если в период разгара пандемии медикам старались своевременно предоставлять средства защиты, производились выплаты за работу в так называемых «красных зонах». Так вот сейчас, коронавирус никуда не делся, тем не менее врачи не имеют достаточного и своевременного обеспечения средствами защиты, о выплатах за работу с коронавирусными больными сейчас и вовсе речь не идёт. Все это в совокупности ведёт в неминуемый тупик: к кадровому голоду и упадку ключевой жизненноважной сферы - здравоохранения.

- «Партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» направлен целый ряд инициатив на поддержку медицинской отрасли. Это и предоставление расширенного спектра социальных льгот для медиков, и повышение заработных плат, и увеличение госрасходов на здравоохранение, и введение моратория на оптимизацию медицинских учреждений и многое другое. Работа, направленная на всестороннюю поддержку отрасли здравоохранения будет продолжена на всех уровнях»,- добавил Председатель Алексей Тимошков.