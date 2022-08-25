Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

В Брянске в ДТП с иномарками пострадали водитель и 58-летняя пассажирка. Автоавария произошла 24 августа около пяти часов вечера в Бежицком районе на улице Болховской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,35-летний водитель автомобиля «Лексус» ехал со стороны улицы Кромской в сторону улицы Ульянова. При выезде на перекресток он не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Пассат» под управлением 58-летнего мужчины. Тот ехал по улице Болховской со стороны улицы Союзной в сторону улицы Литейной. Машины столкнулись.

- В ДТП 58-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген пассат» получила суборбитальное кровоизлияние, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. Водитель этого же автомобиля ушиб правое плечо. Ему назначили лечение и отпустили домой.