Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе после прокурорской проверки отремонтировали обелиск. В надзорное ведомство обратился депутат областной Думы Константина Павлова. Прокуратура устроила проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что обелиск, расположенный на территории Коржовоголубовского сельского поселения недалеко от села Сосновка, увековечивающий память базировавшегося здесь в 1941-1943 годах Клинцовского партизанского отряда, находится в неудовлетворительном состоянии. На лицевой стороне стелы отслоился штукатурный слой, разрушена отмостка основания.

- Прокуратура внесла представление главе Коржовоголубовского сельского поселения, - говорят в ведомстве. – После все недостатки устранили.