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Общество25 августа 2022 8:32

В Клинцовском районе после прокурорской проверки отремонтировали обелиск

Монумент увековечил память участников местного партизанского отряда
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Клинцовском районе после прокурорской проверки отремонтировали обелиск. В надзорное ведомство обратился депутат областной Думы Константина Павлова. Прокуратура устроила проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что обелиск, расположенный на территории Коржовоголубовского сельского поселения недалеко от села Сосновка, увековечивающий память базировавшегося здесь в 1941-1943 годах Клинцовского партизанского отряда, находится в неудовлетворительном состоянии. На лицевой стороне стелы отслоился штукатурный слой, разрушена отмостка основания.

- Прокуратура внесла представление главе Коржовоголубовского сельского поселения, - говорят в ведомстве. – После все недостатки устранили.