В Брянске велосипедист угодил под колеса иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Фоникском районе Брянска велосипедист угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 24 августа около девяти часов утра на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 39-летняя автомобилистка за рулем «Сузуки» ехала по боковому проезду проспекта Московского со стороны улицы Чкалова с левым повыоротом на улицу Шолохова. Она сбила 34-летнего мужчину на велосипеде.

- В ДТП велосипедист ушиб лоб, получил ссадины конечностей и лица, - говорят в Госавтоинспекции. - Ему назначили лечение и отпустили домой.