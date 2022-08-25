В Брянске за 80 млн рублей выставили на продажу здание бывшего кинотеатра "Комсомольский"

Фото: ЦИАН.

В Брянске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра "Комсомольский". Объявление опубликовали 23 августа на сайте прожади недвижимости. За двухэтажное здание площадью 1200 квадратных метров просят 80 миллионов рублей. Но продавец готов поторговаться.

В здании, обещает собственник, находится долгосрочный арендатор. Судя по всему, стриптиз-бар. Готово помещение для ресторана. Остальные можно использовать под офисы или гостиницу.

Здание бывшего кинотеатра - 1969 года постройки. Капитального ремонта в нем не было. На фасаде сохранилась мозаика.

Сквер перед кинотеатром тоже можно назвать "бывшим". На одной его части возвели офисное здание, которое предлагают в аренду. Даже название "Комсомольский" носит теперь другой сквер - у школы №9. Единственным бесхозным участком вокруг кинотеатра остается пешеходный переход, деньги на ремонт которого обещались выделить к 2025 году.