Кто роет яму, сам в нее и попадет

Фото: АО "Чистая планета".

«Серые» перевозчики отходов находят сообщников, чтобы вредить брянской природе вместе. Сотрудники службы экологической безопасности «Чистой планеты» поймали водителя «КАМАЗа», не только выгрузил строительные отходы в селе Отрадное, но и привлек водителя бульдозера, чтобы их закопать.

— В Брянске есть излюбленные места, куда «серые перевозчики привозят мусор и создают несанкционированные свалки. Одно из таких мест – земельный участок в селе Отрадное Брянского района. В этом месяце мы уже ловили здесь нарушителя природоохранного законодательства — водителя грейфера, который выгрузил строительные отходы в заранее выкопанную бульдозером яму, а потом поджег их. И вот на этом месте снова похожая история: бульдозер подготовил ямы, «КАМАЗ» привез и выгрузил строительные отходы. Интересно, что водитель «КАМАЗа» уже повторно в этом году попадается нам — в прошлый раз, в марте, он создал несанкционированную свалку из строительных отходов на песчаном карьере в поселке Нетьинка. Но штраф, похоже, его не остановил. Более того, теперь для своего «нечистого дела», направленного против природы родного края, он нашел сообщника. Мы направили письма в администрацию района и правоохранительные органы для принятия мер в отношении нарушителей, — рассказал начальник отдела экологической безопасности брянского регионального оператора по обращению с ТКО Дмитрий Телешов.