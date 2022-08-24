Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске отправили в колонию наркосбытчицу. Гражданку Российской Федерации поймали с поличным. Она является участницей межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала сбыта синтетических наркотических средств в крупном размере на территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что женщина, бесконтактным способом получило от посредника партию наркотического средства. Наркотики она должна была сбыть посредством интернет-площадок на территории Брянской области. При задержании у подозреваемой обнаружили и изъяли 147,450 грамм наркотического вещества, содержащего в своем составе мефедрон.

- Советский суд Брянска приговорил обвиняемую к восьми годам лишения свободы. – говорят в ведомстве. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. В августе 2022 года суд апелляционной инстанции Брянской области оставил приговор без изменений.

Приговор вступил в законную силу.