В брянском парке «Юность» мостят тротуарные дорожки и устанавливают светильники

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска в парке «Юность» мостят плиткой тротуарные дорожки и устанавливают светильники. Также подсыпают грунт на зеленых зонах. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В дальнем углу парка продолжают возводить сцену. В центре парка подготовили и облицевали гранитными плитами чашу нового фонтана.

По аллее от центрального входа расположили скейтплощадку. Она стала четвертой в городе. В этой части парка также установили стационарный туалет, чуть позже он будет подключат к коммуникациям.

В левой части парка создадут большую игровую зону. Детские городки, качели, карусели, мини-батуты и скалодром, сетки для лазания, теннисный стол — все это наполняет большую площадку. Ее заасфальтировали, сейчас подрядчик укладывает травмобезопасное резиновое покрытие. Любители силового оценят воркаут-площадку. Здесь же разместился универсальный корт для мини-футбола и баскетбола.

Всего благоустройство парка «Юность» потратят около 100 миллионов рублей.