В Брянске в парке "Юность" установили стационарный туалет

В Володарском районе Брянска в парке "Юность" появился стационарный туалет. Его установили неподалеку от скейт-площадки. Чуть позже его подключат к коммуникациям, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В парке продолжают мостить пешеходные дорожки, устанавливать светильники. В дальнем углу строят сцену. В центре облицевали гранитом чашу под будущий фонтан.

В левой части парка гот овят игровую зону дл яразных возрастов.

- Детские городки, качели, карусели, мини-батуты и скалодром, сетки для лазания, теннисный стол, — всем этим наполняется большая площадка, - говорят в мэрии. - Она уже заасфальтирована, в эти дни подрядчик укладывает травмобезопасное резиновое покрытие.

Здесь же установили воркаут-площадку, оборудуют универсальный корт для мини-футбола и баскетбола.

Капитальный ремонт "Юности" обойдется бюджету в 100 миллионов рублей. Открыть парк обещают раньше срока - к 17 сентября.