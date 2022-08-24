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Происшествия24 августа 2022 10:43

Водитель управления лесами Брянской области умер на рабочем месте

Смерть была связана с сердечным заболеванием
Марина АНТОНОВА

Водитель управления лесами Брянской области скончался на рабочем месте. Мужчине стало плохо. Он умер при выполнении должностных обязанностей.

- Приказом работодателя было создана комиссия по расследованию несчастного случая, - говорят в Государственной инспекции труда в Брянской области. - Комиссией были установлены обстоятельства и причины происшествия.

Оказалось, что причиной смерти работника стало сердечное заболевание. Поэтому несчастный случай не стали квалифицировать как связанный с производством.