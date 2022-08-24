В Дятьковском районе нашли живым пропавшего 84-летнего пенсионера

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Дятьковском районе волонтеры нашли пропавшего 84-летнего пенсионера. Пожилой мужчина ушел из дома в Дятькове утром 23 августа. У него были проблемы со здоровьем, он плохо ориентируется в пространстве.

В поисках участвовали около 30 добровольцев, пишут в группе отряда "Лиза Алерт" Брянск". Около трех часов утра 24 августа пропавшего дедушку нашла одна из поисковых групп отряда. Пенсионер забрел в лес в 6,5 километрах от города.

Дедушку привезли домой. В медицинской помощи он не нуждался.