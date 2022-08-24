В Новозыбковском районе загорелся лес

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Новозыбковском районе во вторник, 23 августа, загорелся лес. Сообщение о пожаре на территории Злынковского лесничества поступило на пульт оперативного дежурного МЧС. На место выехали подразделения Лесопожарной службы, сооющают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Оказалось, что горела трава и лесная подстилка на площади трех гектар. Угрозы населенным пунктам не было.

В 16.15 пожар локализовали. Через три с лишним часа, в 19.50, огонь потушили полностью. Лесной пожар тушили 12 человек на пяти единицах техники.

Напомним, с 24 августа в Брянской области действует особый противопожарный режим, при котором нельзя разводить костры и сжигать сухую траву.