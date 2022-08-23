В Брянской области с 24 августа вводят особый противопожарный режим

В Брянской области с 24 по 31 августа вводят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписали в областном правительстве.

Во время действия режима запрещено использовать мангалы для приготовления пищи. Это не касается заведения общепита. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву на территории частных домов и дач. Запрещено выжигать растительность на полях.

Штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.