В Володарском районе Брянска отремонтировали улицу Димитрова

В Володарском районе Брянска завершили ремонт улицы Димитрова. Работы продолжались в течение двух лет. Во вторник, 23 августа, отремонтированную улицу посетила межведомственная комиссия.

Ремонт прошел на участке 1,4 километра от дома №85 до улицы Никитина. От стадиона Брянских Партизан до улицы Клары Цеткин и от переулка Волгоградского до улицы Никитина проложили 700 метров ливневки. Для нее использовали трубы диаметром от 600 до 1000 мм. Из-за ливневой канализации ремонт растянули на два года. Ждали, чтобы грунт просел после зимы.

- По улице Димитрова уложили новый асфальт, смонтировали светодиодное освещение, установили новые дорожные знаки, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь полностью обустроены заездные карманы для общественного транспорта, нанесена разметка термопластиком. В районе дома №76 сделана автомобильная парковка. Пешеходный переход в районе местного рынка оснастили кнопкой вызова.

Заезды на тротуарах выполнены с нарушениями - по ним тяжело будет передвигаться маломобильным граждананм. На обочинах много строительного мусора, стойки дорожных знаков не окрашены. Дорогу примут в эксплуатацию после того, как подрядчик устранит недостатки.