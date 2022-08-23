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Общество23 августа 2022 12:53

В брянском Дятькове ищут пропавшего 84-летнего Николая Соцкова

Пенсионер ушел из дома 23 августа
Марина АНТОНОВА
Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В брянском городе Дятьково ищут пропавшего 84-летнего Николая Соцкова. Пенсионер ушел из дома 23 августа. Мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза. Пропавший был одет в красную футболку и темно-синие штаны.

Если вы видели пенсионера или знаете, где он находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 88007005452.