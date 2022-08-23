В Брянске следователи проверяют сообщение о травмировании трехлетнего ребенка на карусели

В Брянске следователи проводят процессуальную проверку сообщения о травмировании трехлетнего ребенка на карусели. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Информация о том, что при катании на карусели во дворе возле дома №10 на улице Романа Брянского в Советском районе областного центра был травмирован ребенок, появилась в СМИ.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства причины и условия произошедшего.

- По результатам проведенной проверки будет дана правовая оценка произошедшему, - говорят в Следственном Комитете.