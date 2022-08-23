В брянском Новозыбкове 41-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 22 августа около 18.20 на улице Ленина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Ломоносова и сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого предплечья, перелом правой голени, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.