Пьяный брянец убил случайного прохожего и скрылся

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске пьяный 38-летний житель Карачевского района ночью убил случайного прохожего. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, ночью 20 августа этого года пьяный подозреваемый находился около кафе в Фокинском районе. Между ним и проходившим мимо горожанином вспыхнула ссора. В гневе подозреваемый несколько раз ударил его в грудь ножом. От ударов мужчина упал на асфальт и умер. Подозреваемый сел в свою машину и скрылся с места происшествия. Позже его нашли и задержали.

Следователи осмотрели место происшествия, нашли и изъяли следы совершенного преступления, назначили необходимые судебные экспертизы.

- Сейчас подозреваемого заключили под стражу, - говорят в Следственном Комитете. – Расследование уголовного дела продолжается.