Фото: Анна ЛЕВКИНА.
В Брянской области на 15 суток продлили высокий уровень террористической опасности. Решение приняли 22 августа на заседании антитеррористической комиссии. Режим будет действовать до 5 сентября.
- По информации правоохранительных органов, в регионе сохраняется угроза совершения террористического акта, - говорят в правительстве Брянской области. - Необходимо органиовать деятельность по противодействию его совершению.
Информацию об отмене "желтого" режима опасности сообщат дополнительно.
Контактные телефоны:
Экстренные Службы (с городского/с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей — 01/101
Полиция — 02/102
Скорая помощь — 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области — 64-91-21.
УМВД России по Брянской области — 74-20-23.
ГУ МЧС России по Брянской области — 44-30-00.
Департамент здравоохранения Брянской области — 74-21-47.