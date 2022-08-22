Фото: Анна ЛЕВКИНА.

В Брянской области на 15 суток продлили высокий уровень террористической опасности. Решение приняли 22 августа на заседании антитеррористической комиссии. Режим будет действовать до 5 сентября.

- По информации правоохранительных органов, в регионе сохраняется угроза совершения террористического акта, - говорят в правительстве Брянской области. - Необходимо органиовать деятельность по противодействию его совершению.

Информацию об отмене "желтого" режима опасности сообщат дополнительно.

Контактные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей — 01/101

Полиция — 02/102

Скорая помощь — 03/103

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области — 64-91-21.

УМВД России по Брянской области — 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области — 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области — 74-21-47.