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Происшествия22 августа 2022 12:29

Житель Брянска до смерти избил парализованную мать

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу
Марина АНТОНОВА

Жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил парализованную мать. 28-летнему мужчине предъявили обвинение по статьте "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 4 по 10 июля пьяный обвиняемый был в своей квартире на улице 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе. Он поссорился с матерью. И несколько раз ударил женщину кулаком по голове.

От травм потерпевшая умерла в больнице через несколько дней.

Задержанного сына погибшей женщины отправили под стражу.