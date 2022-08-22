Житель Брянска до смерти избил парализованную мать

Жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил парализованную мать. 28-летнему мужчине предъявили обвинение по статьте "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 4 по 10 июля пьяный обвиняемый был в своей квартире на улице 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе. Он поссорился с матерью. И несколько раз ударил женщину кулаком по голове.

От травм потерпевшая умерла в больнице через несколько дней.

Задержанного сына погибшей женщины отправили под стражу.