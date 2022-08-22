Спрос на карты «Мир» в Брянской области вырос почти в 3 раза

Фото: ВТБ.

В первом полугодии 2022 года жители Брянской области оформили в ВТБ более 8,6 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года почти в 3 раза. При этом каждую пятую карту клиенты банка открыли в цифровом виде.

Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы в текущем году вырос примерно в 15 раз.

Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Брянской области потратили 1,2 млрд рублей – на 87% больше, чем за январь-июнь 2021 года. Также оборот операций по цифровым картам увеличился кратно – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок.

По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в Брянской области с начала года выросла с 23% до 35%. Остальные финансы приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 42% в январе до 97% в июне.

«Брянцы максимально активно открывают карты «Мир» – в основном это связано с уходом с рынка нашей страны международных платежных систем. Предпочтение подавляющее большинство жителей отдают цифровым инструментам. Они позволяют не отказываться от привычных способов оплаты с помощью телефонов и «умных» часов. Виртуальные карты также очень удобны для тех, кто делает покупки в интернет-магазинах», – отметил Александр Меркушин, управляющий ВТБ в Брянской области.