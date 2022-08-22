Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске для удобства маломобильных горожан обустроят 28 остановок. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Сейчас меняют съезды у пешеходных переходов, дорожники устанавливают тактильную плтитку на стыках проезжей части и переходы. Там, где раньше не было тротуаров. Их строят. Это улицы - Тельмана, Институтская, Мира, Олега Кошевого, проезд Московский, переулок Металлистов, а также по улицам Некрасова и 9-го Января. Новый тротуар теперь есть и на улице Объездной, тротуар с плиточным покрытием делают на улице Крахмалева. На отдельных участках он будет шире прежнего. Работы здесь завершат в 2023 году.

В Фокинском районе также появятся новые тротуары. Их обустраивают с двух сторон от улицы Анри Барбюса до проспекта Московского. Тротуары от проспекта московского до улицы Полесской обновили и по четной, и по нечетной сторонам. По четной стороне улицы Шолохова от улицы Полесской до переулка 7-го Ноября построили новый тротуар. Там его раньше не было вообще. На всех улицах, кроме Крахмалева, ремонт завершат в этом году.