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Спорт22 августа 2022 10:15

Брянская теннисистка обыграла американку в финале международного турнира серии ITF

Тамара Ермакова занимается в спортшколе «Горизонт»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Департамент физической культуры Брянской области.

Фото: Департамент физической культуры Брянской области.

Брянская теннисистка обыграла Тамара Ермакова в женском одиночном разряде обыграла американскую спортсменку Стоуни Кукс в финале международного турнира серии ITF. Соревнования прошли в городе Аккра Республики Ганы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Эта победа дала возможность Тамаре Ермаковой выполнить норматив Мастера спорта России.

Девушка занимается с спортивной школе по теннису «Горизон». Тренирует спортсменку Алексей Юргенс.