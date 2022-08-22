Брянская теннисистка обыграла американку в финале международного турнира серии ITF

Фото: Департамент физической культуры Брянской области.

Брянская теннисистка обыграла Тамара Ермакова в женском одиночном разряде обыграла американскую спортсменку Стоуни Кукс в финале международного турнира серии ITF. Соревнования прошли в городе Аккра Республики Ганы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Эта победа дала возможность Тамаре Ермаковой выполнить норматив Мастера спорта России.

Девушка занимается с спортивной школе по теннису «Горизон». Тренирует спортсменку Алексей Юргенс.