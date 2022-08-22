В Брянске в День государственного флага России прошел велокросс

Фото: Комитет по делам молодежи.

В Брянске 22 августа, в День государственного флага России, на Кургане Бессмертия прошел велокросс. Событие провели в парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Об этом сообщают в региональном Комитете по делам молодежи.

Участники преодолели дистанцию в 500 метров. Первое место занял Роман Романов (1.31.3), ВТОРОЕ – Игорь Воробьев (1.31.8), третье – Матвей Терешкин (1.36.7).

Самый юный участник Михаил Яворский преодолел половину дистанции за 1.10.0 секунд. Его наградили специальным призом.