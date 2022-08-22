Фото: "НоVоZыбков FOX", vk.com.

В брянском Новозыбкове с воинского захоронения украли надгробие. Пропажа произошла еще две недели назад. Но пока что ответственные службы не привели братскую могилу в порядок. Об этом сообщают 21 августа ВКонтакте в соцсети в группе "НоVоZыбков FOX".

Как сообщают в соцсети активисты, местные краеведы уже установили чье надгробие пропало. Они обратились к правоохранителям с призывом найти и наказать виновных. А от администрации потребовали привести мемориал в порядок.

- Надеемся, о факте пропажи известно правоохранительным органам, и все необходимые следственные действия ведутся, - пишут активисты. - Нелюди совершившие преступление если оно имело место быть должны быть установлены и наказаны в соответствии с УК Российской Федерации.