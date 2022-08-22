Начальника брянского предприятия оштрафовали на 150 тыс. рублей за травмирование работницы

В Фокинском районе Брянска 56-летнего мужчину признали виновным по уголовному делу «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело завели после прокурорской проверки. Установили, 21 февраля этого года работница ООО «Брянская бумажная фабрика», находясь в цеховом помещении гофроцеха, получила производственную травму. Она принесла тяжкий вред здоровью женщины. Это произошло из-за того, что начальник фабрики не обеспечил безопасные условия труда: не организовал обучение по охране труда с проверкой знаний съемщика картона и допустил работника к самостоятельной работе с источниками повышенной опасности.

- Суд оштрафовал руководителя предприятия на150 тысяч рублей, – говорят в прокуратуре. – Приговор пока в законную силу не вступил.