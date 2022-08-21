В Брянской области за 7 месяцев иностранцы совершили 154 преступления

В Брянской области за с января по июль этого года иностранцы и лица без гражданства совершили 154 преступления. Это составляет 1,8 % от всех выявленных преступлений, этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В целом количество преступлений данной категории по области снижается. Однако, на территориях 11 районов наблюдают рост. Наибольший - в Фокинском районе Брянска, а также в Трубчевском, Суземском, Новозыбковском районах.

Лица без гражданства совершили четыре преступления (в прошлом году в этот же период их зафиксировали-13). Это – кражи, незаконное пересечение Государственной границы

РФ, взяточничество, угроза убийством, незаконный оборот наркотических

средств.

За совершение данных правонарушений выявили 131 лицо (в прошлом году в это же время -154) .