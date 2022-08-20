В брянском Сураже в ДТП с иномарками пострадал 5-летний ребенок. Автоавария произошла в пятницу, 19 августа, около шести часов вечера на улице Мглинской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «БМВ Х6» ехал со стороны улицы Красноармейской в сторону улицы Ленина. Проезжая нерегулируемый перекресток он не предоставил преимущества в движении автомобилю «Рено Дастер», которым управляла 37-летняя женщина. В ДТП пятилетний пассажир «Рено Дастер» получил сотрясение головного мозга. Его госпитализировали. Ребенок ехал без детского автокресла. На 37-летнюю автомобилистку «Рено Дастер» оставили административный протокол.

- Перевозка несовершеннолетних в возрасте младше семи лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, от 7 до 12 лет возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье автомобилей детей младше 12 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, - напоминают в Госавтоинспекции. - Также до 12 лет дети не могут быть пассажирами мотоциклов.