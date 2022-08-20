Брянский суд не смягчил приговор 24-летней наркосбытчице из Смоленска. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт

наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному

сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в октябре 2021 года женщина в Советском районе Брянска получила от участника преступной группы около 150 грамм наркотика. Его она должна была сбыть в Смоленске. Но злоумышленницу остановили сотрудники регионального управления ФСБ России. Наркосбытчицу задержали на автовокзале в Советском районе города, находящееся при ней наркотическое средство изъяли.

В судебном заседании подсудимая вину признала. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в исправительной колонии общего режима.

Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке, поскольку сочла

его несправедливым, а наказание - чрезмерно суровым. Женщина просила

применить к ней отсрочку реального отбывания наказания до наступления 14-

летнего возраста ее ребенку, 2015 года рождения.

- Апелляционная инстанция Брянского областного суда не установила оснований для

изменения или отмены приговора, оставив апелляционную жалобу осужденной

без удовлетворения, - говорят в надзорном ведомстве.