Жительницу Карачевского района отправили на 6 лет в колонию за смерть подруги

24-летнюю жительницу Карачевского района отправили на шесть лет в колонию общего режима за смерть подруги. Молодую женщину судили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что в ночь с 5 на 6 января пьяная женщина была у себя дома на улице Молодежной в селе Вельяминова. Она поссорилась со знакомой и избила ее руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. Травмы оказались смертельными.