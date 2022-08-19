В Брянске пьяный водитель устроил ДТП, уходя от погони ДПС

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске пьяный водитель "автомобиля "Шкода" устроил ДТП, пытаясь уйти от погони наряда ДПС. Полицейские заметили подозрительного водителя на перекрестке улиц Горького и Калинина. Требование остановиться автомобилист проигнорировал.

Уходя от преследования у дома №47 на улице Дуки водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Вольво". В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

За рулем "Шкоды" оказался 51-летний мужчина. Водительских прав он был лишен по решению суда. На него составили пять административных протоколов за отказ от медосвидетельствования, проезд на красный сигнал светофора, отсутствие страховки и невыполнение требования об остановке транспорта.

Полицейские выяснили, что задержанный был раньше судим за применение насилия в отношении представителя власти, за незаконное приобретение наркотиков. Он попадался на распитии алкоголя в общественных местах и отказывался пройти лечение от наркомании.

Мужчине грозит очередная уголовная ответственность. В Госавтоинспекции просят сообщать о пьяных водителях ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.