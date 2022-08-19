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Происшествия19 августа 2022 7:36

При пожаре в брянском селе Супонево погиб 50-летний хозяин дома

Огонь тушили с пяти пожарных машин
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

При пожаре в частном доме в селе Супонево под Брянском погиб 50-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице 2-ой Урицкой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.27 в четверг, 18 августа. На место выехали пять пожарных машин и служба пожаротушения МЧС.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы, - говорят в спасательном ведомстве. - В 18.09 ликвидировали открытое горение.

К сожалению, хозяина дома спасти не удалось. Специалисты выяснят причину пожара.