При пожаре в брянском селе Супонево погиб 50-летний хозяин дома

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

При пожаре в частном доме в селе Супонево под Брянском погиб 50-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице 2-ой Урицкой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.27 в четверг, 18 августа. На место выехали пять пожарных машин и служба пожаротушения МЧС.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы, - говорят в спасательном ведомстве. - В 18.09 ликвидировали открытое горение.

К сожалению, хозяина дома спасти не удалось. Специалисты выяснят причину пожара.