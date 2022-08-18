Жительница Клинцовского района ответит перед судом за взятку в 1 млн. 200 тыс. рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительницу Клинцовского района будут судит за взятку в 1 миллион 200 тысяч рублей директору департамента сельского хозяйства. 26-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуре Брянской области.

По версии следствия, с октября 2021 годак по март 2022 года обвиняемая, будучи предпринимателем, передала директору департамента сельского хозяйства Брянской области взятку в виде денег в общей сумме 1 миллион 200 тысяч рублей за заключение государственного контракта на оказание услуг по подготовке выставочной экспозиции в рамках агропромышленной выставки и его своевременную оплату.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска, - говорят в надзорном ведомстве.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

- За совершение данного преступления судом виновному лицу может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Напомним, о задержании директора регионального департамента сельского хозяйства Владимира Торикова за получение взятки в 1,2 миллиона рублей стало известно 25 марта этого года.