В Брянске откроют дополнительную ярмарку выходного дня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска заработает дополнительная ярмарка выходного дня. Ее откроют по многочисленным просьбам жителей. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Ярмарку будут проводить на улице Спартаковской, 125, на территории бывшего мини-рынка. С 20 августа здесь можно будет купить по приемлемым ценам фрукты и овощи, зелень, продукцию пчеловодства, злаки, саженцы плодово-ягодных культур, выращенные в Брянской области.

Новая ярмарка станет пятой по счету в дополнение к еще четырем. Котроые открылись в минувшую субботу, 13 августа, в каждом районе города:

— Бежицкий район: ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

— Володарский район: улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

— Советский район: ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— Фокинский район: Проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

Ярмарки работают по субботам с 8.00 до 15.00. На них соблюдают санитарные и эпидемиологических норм. Они завершат работу 29 октября.