В Брянске во Дворце единоборств открылся бассейн

Фото: Дворец единоборств.

В Брянске во Дворце единоборств 18 августа открылся бассейн. В первый день юных посетителей встречал Кот Леопольд, сообщают в группе спорткомплекса в соцсетях.

Во дворце два бассейна. Один взрослый - 25 метров, минимальная глубина - 2,2 метра. Детский бассейн длиной 12 метров.

На официальном сайте опубликовали прейскурант цен на август 2022 года. Разовое посещение детям до 14 лет стоит 120 рублей, до 18 лет - 180 рублей, взрослым - 220 рублей. Бассейн работает с 8.00 до 21.00.