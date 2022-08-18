В брянской Навле водитель легковушки на зебре сбил женщину и четырехлетнюю девочку. ДТП произошло 17 августа около 10 часов утра на улице Розы Люксембург. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил переходивших дорогу слева направо по ходу движения машины, по нерегулируемому пешеходному переходу 45-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку.

- В ДТП женщина получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, осаднение лба, перелом костей таза, ушиб правого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. – Девочка также получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, осаднение лба и левого локтевого сустава, ушиб грудной клетки. Пострадавших госпитализировали.