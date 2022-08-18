Объем сбережений жителей Брянской области в ВТБ вырос до 16,6 млрд рублей

Фото: ВТБ.

По итогам первого полугодия жители Брянской области разместили в ВТБ 16,6 млрд рублей. Объем депозитов физлиц с января по июнь 2022 года достиг 14,3 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 22%. Также 2,3 млрд рублей брянцы хранят в инвестиционных продуктах банка.

Продолжающийся процесс снижения ключевой ставки, выстроенный ЦБ для оздоровления экономики, влечет за собой и снижение доходности вкладов и накопительных счетов. Однако ВТБ отметил сохранение постоянного спроса жителей Брянской области на классические сберегательные инструменты.

«Стабилизация экономической ситуации и последовавшее возвращение ставок по вкладам и накопительным счетам к уровню начала года ограничили резкий рост активности жителей по сберегательным продуктам, но не отменили его. Клиенты продолжают выбирать варианты сохранения и приумножения накоплений, и ВТБ предоставляет широкий спектр возможностей для этих целей. Сегодня именно рублевый вклад остается наиболее привлекательным инструментом размещения средств», – отметил Александр Меркушин, управляющий ВТБ в Брянской области.

В первом полугодии 2022 года розничные клиенты открыли в ВТБ 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – в три раза больше, чем год назад. Всего с начала года жители страны разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. Общий портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей, а количество вкладчиков увеличилось на 17%.