Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск готовится отмечать День города. По этому поводу в городской администрации прошло совещание. Обсудили празднование 1037-го дня рождения Брянска и 79-годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Все мероприятия начнутся с 1 сентября. В клубных учреждениях и домах культуры пройдут тематические вечера, литературно-музыкальные гостиные, концерты. В библиотеках - часы истории и краеведения, организуют книжные выставки. Детские школы искусств и художественные школы проведут акцию «Мой подарок ветерану». В школах проведут уроки мужества, тематические классные часы. Сформируют почетные караулы, организуют встречи с ветеранами, участниками боевых действий.

С 15 по 17 сентября во всех районах города пройдут ритуалы памяти у мемориалов и обелисков.

На всех центральных площадках проведут праздничные программы. Самая большая и разносторонняя программа пройдет на Кургане Бессмертия. Здесь проведут фестивали, концерты, выставки, спортивные, детские представления. Завершится День города большим фейерверком. Сейчас готовят к публикации афишу праздника с полным перечислением мероприятий и временем их проведения.

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