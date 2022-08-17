В Брянске в Советском районе 18 августа в домах отключат воду

В Советском районе Брянска в четверг, 18 августа, с 9.00 до 19.00 в жилых домах отключат воду. Это связано с проведением аварийных работ на водопроводе по улице Вали Сафроновой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды в кранах не будет по следующим адресам:

— улица Вали Сафроновой, №74-89;

— улица Верхняя Лубянка, №12-172;

— улица Некрасова, №85-121;

— переулок Ново-Некрасовский, №1-6;

— улица Семашко, №1-44;

— улица Бондаренко, №1-6;

— улица 3-го Июля, №1-7а;

— улица Дуки, 56 (спорткомплекс «Варяг»).