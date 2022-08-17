В Брянской области газифицирован ряд сельхозпредприятий

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» подключили к газовым сетям 6 сельскохозяйственных предприятий крупного агропромышленного холдинга в Брянской области.

Общая длина сетей составила около 10 км. Газифицированы два свиноводческих комплекса в Почепском и Трубчевском районах, два племенных птицеводческих репродуктора в Трубчевском районе, две зерносушилки в Климовском и Унечском районах области.

«Строительство новых и расширение существующих предприятий агропрома – необходимые элементы продовольственного суверенитета страны. Газификация сельскохозяйственных объектов раньше срока и их подключение к системе газоснабжения – наш вклад в развитие агропромышленного комплекса», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.