Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 12:19

В Брянской области газифицирован ряд сельхозпредприятий

Кира ФИЛИППОВА
Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: АО «Газпром газораспределение Брянск».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» подключили к газовым сетям 6 сельскохозяйственных предприятий крупного агропромышленного холдинга в Брянской области.

Общая длина сетей составила около 10 км. Газифицированы два свиноводческих комплекса в Почепском и Трубчевском районах, два племенных птицеводческих репродуктора в Трубчевском районе, две зерносушилки в Климовском и Унечском районах области.

«Строительство новых и расширение существующих предприятий агропрома – необходимые элементы продовольственного суверенитета страны. Газификация сельскохозяйственных объектов раньше срока и их подключение к системе газоснабжения – наш вклад в развитие агропромышленного комплекса», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.