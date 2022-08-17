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Происшествия17 августа 2022 12:13

В брянском Сураже женщина в пьяной ссоре зарезала знакомого

Ее на девять лет отправили в колонию
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Сураже 33-летняя женщина в пьяной ссоре зарезала знакомого. Она стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Как установили в суде,26 января этого года пьяная женщина в одном из домов по улице Мглинской в ссоре ударила ножом в область сердца своему знакомому. Потерпевший умер на месте.

- Суд признал жительницу Суражского района виновной и приговорил ее к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание виновная будет в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.