Житель Брянского района потратил 53 тысячи рублей с найденной кредитной карты

37-летний житель Брянского района потратил 53 тысячи рублей с кредитной карты, которую нашел на улице. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража", сообщают в УМВД России по Брянской области.

В полицию обратилась 46-летняя жительница Советского района. В конце июля она потеряла кошелек. Все банковские карты она заблокировала. А вот про кредитную забыла. Этим воспользовался злоумышленник.

В течение недели он тратил деньги в продуктовых и строительных магазинах.

Мужчину задержали оперативники уголовного розыска.