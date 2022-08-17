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Происшествия17 августа 2022 10:49

Житель Брянского района потратил 53 тысячи рублей с найденной кредитной карты

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Марина АНТОНОВА

37-летний житель Брянского района потратил 53 тысячи рублей с кредитной карты, которую нашел на улице. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража", сообщают в УМВД России по Брянской области.

В полицию обратилась 46-летняя жительница Советского района. В конце июля она потеряла кошелек. Все банковские карты она заблокировала. А вот про кредитную забыла. Этим воспользовался злоумышленник.

В течение недели он тратил деньги в продуктовых и строительных магазинах.

Мужчину задержали оперативники уголовного розыска.