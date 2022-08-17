Житель Клинцов взял кредит на коллегу и украл с зарплаты больше 200 тысяч рублей

35-летнего жителя брянского города Клинцы обвиняют в мошенничестве. В полицию обратился 57-летний житель клинцовского поселка Сухопаровка. Ему поступило сообщение от банка о просроченной задолженности по кредиту. Он был уверен, что кредитов не брал. И решил, что стал жертвой мошенников.

Оказалось, что клинчанина обманул знакомый, с которым они работали в Москве. Приятель взял банковскую карту потерпевшего, чтобы обналичивать заработную плату. По ней он смог оформить кредит 578 тысяч рублей на товарища. Чтобы афера обнаружилась не сразу, пару месяцев он сам вносил платежи.

Полицейские выяснили, что долгое время злоумышленник присваивал деньги приятеля. Тот думал, что получает 20 тысяч рублей в месяц. А приятель снимал от 24 до 38 тысяч рублей, оставляя себе излишки. За год он похитил больше 227 тысяч рублей.

Мужчина уде был судим, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Ему грозит до шести лет колонии за мошенничество.