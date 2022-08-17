Дворец единоборств в Брянске приспособлен для маломобильных граждан

Церемонию открытия посетили представители Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

В Брянске в День физкультурника 13 августа открыли самый крупный спортивный комплекс Центральной России - Дворец единоборств. Сооружение построили с учетом, что всеми помещениями смогут пользоваться маломобильные граждане. В том числе – на инвалидных колясках.

В этом смогли убедиться представители Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов, которые побывали на открытии спорткомплекса.

- Благодарим организаторов и волонтеров за яркий праздник, а также за внимание и чуткое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, - говорит председатель Брянской областной организации ВОИ Вячеслав Белин. – Столько масштабное мероприятие нам удалось посетить благодаря директору Дворца единоборств Александру Горбачу и заместителю директора по спортивной работе Елене Осипенко.

Председатель Брянской областной организации ВОИ Вячеслав Белин благодарит руководство Дворца единоборств за возможность посетить мероприятие.

Гостей на инвалидных колясках волонтеры проводили через отдельный вход. Добраться до зрительного зала не представило труда – везде есть спуски и пандусы, для подъема на ступеньки – лифты. В здании несколько туалетных комнат предназначены для маломобильных групп населения. В бассейне есть гидравлический подъемник, чтобы колясочник смог без усилий попасть в воду и выйти из нее. Осмотрели представили общества и зал для занятий настольным теннисом. Этот вид спорта популярен у инвалидов-колясочников.

Зрительный зал Дворца единоборств рассчитан на 4000 мест. И места для людей с ограниченными возможностями здоровья тоже нашлись. Те, кто не смог пройти на трибуны и преодолеть лестницу, сели в первых рядах. Перед ними разместились зрители на инвалидных колясках.

Места в зрительном зале нашлись для инвалидов-колясочников.

На торжественной церемонии открытия Дворца единоборств присутствовали министр спорта Олег Матыцин, заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, президент Всероссийской Федерации Самбо, Европейской Федерации Самбо, заслуженный тренер России Сергей Елисеев, лучший хоккеист XX века по версии Международной Федерации хоккея, трехкратный чемпион Олимпийских игр, 10-тикратный чемпион мира, 9-тикратный чемпион Европы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Почетными гостями стали ветераны физической культуры и спорта Брянской области: 5-кратная чемпионка и рекордсменка мира и Европы, 17-кратная чемпионка СССР и России по легкой атлетике Людмила Самотесова, основатель самбо в Брянской области Отар Кацанашвили, заслуженный тренер России по вольной борьбе Анатолий Осадчий.

На открытии во Дворце состоялся фестиваль боевых искусств. Показательные выступления устроили БРО Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России», Брянская региональная физкультурно-спортивная общественная Брянская областная федерация самбо, «Брянская областная федерация рукопашного боя», Брянская региональная общественная организация «Спортивная федерация восточного боевого единоборства», «Федерация тайского бокса Брянской области», «Федерация Косики Каратэ Брянской области», «Федерация бокса Брянской области», региональная общественная организация «Федерация каратэ-до ШотоканКазэ Ха», «Федерация тхэквандо Брянской области» и другие.