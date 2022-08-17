В Брянске 18 августа отключат воду в Советском районе

В Брянске 18 августа отключат воду по некоторым адресам в Советском районе. Это связано с аварийными работами на водопроводной сети на улице Вали Сафроновой . Работы будут проходить с 9.00 до 19.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Воды не будет по адресам:
- улица Вали Сафроновой, №74-89;
- улица Верхняя Лубянка, №12-172;
- улица Некрасова, №85-121;
- переулок Ново-Некрасовский, №1-6;
- улица Семашко, №1-44;
- улица Бондаренко, №1-6;
- улица 3-го Июля, №1-7а;
- улица Дуки, 56 (спорткомплекс «Варяг»).