В Брянске 18 августа отключат воду в Советском районе

В Брянске 18 августа отключат воду по некоторым адресам в Советском районе. Это связано с аварийными работами на водопроводной сети на улице Вали Сафроновой . Работы будут проходить с 9.00 до 19.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Воды не будет по адресам:

- улица Вали Сафроновой, №74-89;

- улица Верхняя Лубянка, №12-172;

- улица Некрасова, №85-121;

- переулок Ново-Некрасовский, №1-6;

- улица Семашко, №1-44;

- улица Бондаренко, №1-6;

- улица 3-го Июля, №1-7а;

- улица Дуки, 56 (спорткомплекс «Варяг»).