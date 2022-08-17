В Брянске автомобилистка сбила 12-летнюю девочку на велосипеде

Фото: УГИБДД по Брянксой области.

В Фокинском районе Брянска автомобилистка сбила 12-летнюю девочку на велосипеде. ДТП случилось около половины седьмого вечера в среду, 16 августа, на проспекте Московском, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

37-летняя женщина на автомобиле "Киа Соренто" ехала по боковому проезду проспекта Московского со стороны улицы Белобережской в сторону Новозыбковской. Она сбила школьницу, которая двигалась слева направо по хожу движения автомобиля.

У девочки диагностировали перелом костей носа, пострадавшую госпитализировали.